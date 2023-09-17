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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:48
93
0

Илья ПУТРЯ: «Молодые игроки часто что-то спрашивают»

Капитан «Черноморца» Илья Путря рассказал о нестабильности команды

17 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:48
93
0
Илья ПУТРЯ: «Молодые игроки часто что-то спрашивают»
ФК Черноморец. Илья Путря

Капитан одесского «Черноморца» Илья Путря рассказал о нестабильности команды и молодых игроках.

– «Черноморец» в этом чемпионате выглядит несколько нестабильно: команда может выиграть два матча, в частности, обыграть «Динамо», затем проиграть два матча. В чем основная причина такой нестабильности?

– Сейчас трудно сказать, но я бы отметил наш чемпионат: он стал ровным, а каждый матч – непредсказуемым. Где-то не повезло. Хочу отметить все наши команды, каждый матч очень тяжелый.

– Вы капитан команды, в которой есть немало молодых игроков. Как часто к вам обращаются за советами? Возможно, не только во время матчей или тренировках, но и за пределами футбольного поля?

– На счет советов, не сказал бы, что я сам могу их давать, поскольку я сам не настолько опытный. Но в целом молодые игроки часто что-то спрашивают. Такого, чтобы я прямо давал советы – нет, но на все вопросы отвечаю охотно. Коммуникация в команде нормальная, всегда охотно помогу партнерам, если им что-то от меня нужно.

Напомним, 16 сентября в матче 7-го тура УПЛ «Черноморец» обыграл «Полесье» (1:0).

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Илья Путря Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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