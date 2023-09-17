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Италия
17 сентября 2023, 10:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:31
115
0

Ювентус - Лацио - 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

17 сентября 2023, 10:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:31
115
0
Ювентус - Лацио - 3:1. Видео голов и обзор матча

«Ювентус» в одном из топ-матчей тура чемпионата Италии сумел на своем поле обыграть «Лацио».

Ювентус – Лацио 3:1

Голы: 1:0 – 10 Влахович, 2:0 – 26 Кьеза, 2:1 – 64 Луис Альберто, 3:1 – 67 Влахович.

Ювентус – Шченсны, Данило, Бремер, Гатти, Маккенни (Веа, 72), Костич (Камбьязо, 59), Рабьо, Локателли, Миретти (Фаджоли, 59), Кьеза (Милик, 83), Влахович (Кин, 84).

Лацио – Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 46), Луис Альберто, Катальди (Ровелла, 46), Камада (Гендузи, 78), Фелипе Андерсон (Педро, 73), Дзакканьи, Иммобиле (Кастельянос, 69).

Предупреждения: Миретти (8), Бремер (16), Гатти (61), Камбьязо (77), Влахович (82), Пеллегрини (84).

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Ювентус чемпионат Италии по футболу Лацио видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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