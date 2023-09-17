Ювентус - Лацио - 3:1. Видео голов и обзор матча
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«Ювентус» в одном из топ-матчей тура чемпионата Италии сумел на своем поле обыграть «Лацио».
Ювентус – Лацио 3:1
Голы: 1:0 – 10 Влахович, 2:0 – 26 Кьеза, 2:1 – 64 Луис Альберто, 3:1 – 67 Влахович.
Ювентус – Шченсны, Данило, Бремер, Гатти, Маккенни (Веа, 72), Костич (Камбьязо, 59), Рабьо, Локателли, Миретти (Фаджоли, 59), Кьеза (Милик, 83), Влахович (Кин, 84).
Лацио – Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 46), Луис Альберто, Катальди (Ровелла, 46), Камада (Гендузи, 78), Фелипе Андерсон (Педро, 73), Дзакканьи, Иммобиле (Кастельянос, 69).
Предупреждения: Миретти (8), Бремер (16), Гатти (61), Камбьязо (77), Влахович (82), Пеллегрини (84).
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