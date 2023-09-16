Быстрый старт. Ювентус обыграл Лацио и вышел в лидеры Серии A

«Ювентус» в одном из топ-матчей тура чемпионата Италии сумел на своем поле обыграть «Лацио». Команда за половину первого тайма гарантировала себе преимущество в два мяча благодаря голам Влаховича и Кьезы.

Во втором тайме соперники обменялись голами, а туринцы набрали 12 очков и вышли в лидеры. Догнать их могут «Милан» или «Интер», которые сыграют между собой.

Чемпионат Италии. 4-й тур

Ювентус - Лацио 3:1

Голы: Влахович, 10, 67, Кьеза, 26 - Альберто, 64