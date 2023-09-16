Испания16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:32
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Быстрый старт. Ювентус обыграл Лацио и вышел в лидеры Серии A
Неплохой старт туринской команды в чемпионате
16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:32
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«Ювентус» в одном из топ-матчей тура чемпионата Италии сумел на своем поле обыграть «Лацио». Команда за половину первого тайма гарантировала себе преимущество в два мяча благодаря голам Влаховича и Кьезы.
Во втором тайме соперники обменялись голами, а туринцы набрали 12 очков и вышли в лидеры. Догнать их могут «Милан» или «Интер», которые сыграют между собой.
Чемпионат Италии. 4-й тур
Ювентус - Лацио 3:1
Голы: Влахович, 10, 67, Кьеза, 26 - Альберто, 64
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