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Чемпионат Италии
Ювентус
16.09.2023 16:00 – FT 3 : 1
Лацио
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Испания
16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:32
117
0

Быстрый старт. Ювентус обыграл Лацио и вышел в лидеры Серии A

Неплохой старт туринской команды в чемпионате

16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:32
117
0
Быстрый старт. Ювентус обыграл Лацио и вышел в лидеры Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в одном из топ-матчей тура чемпионата Италии сумел на своем поле обыграть «Лацио». Команда за половину первого тайма гарантировала себе преимущество в два мяча благодаря голам Влаховича и Кьезы.

Во втором тайме соперники обменялись голами, а туринцы набрали 12 очков и вышли в лидеры. Догнать их могут «Милан» или «Интер», которые сыграют между собой.

Чемпионат Италии. 4-й тур

Ювентус - Лацио 3:1
Голы: Влахович, 10, 67, Кьеза, 26 - Альберто, 64

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Ювентус Лацио чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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