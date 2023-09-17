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  4. Егор НАЗАРИНА: «Уверен, что Шахтер готов к Лиге чемпионов»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 09:56 |
205
1

Егор НАЗАРИНА: «Уверен, что Шахтер готов к Лиге чемпионов»

Хавбек «Шахтера» – о победе над «Оболонью»

17 сентября 2023, 09:56 |
205
1
Егор НАЗАРИНА: «Уверен, что Шахтер готов к Лиге чемпионов»
ФК Шахтер Донецк. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился впечатлениями от матча 7-го тура УПЛ против «Оболони» (победа 1:0):

«Матч был очень тяжелый. Играли после перерыва на поединки национальных сборных, поэтому, как и всегда, тяжело. Но главное, что мы сегодня выиграли и добыли три очка. Это очень круто!

Думаю, в первую очередь нам не хватало реализации, потому что моменты были, и мы могли забивать гораздо больше. Но так получилось, что забили только один.

Перед матчем у меня был личный разговор с Патриком ван Леувеном. Он сказал, что когда я выйду на замену, то должен бить по воротам. А если серьезно, то поговорили в целом о национальной сборной, тренер дал мне установку на игру. Ничего больше.

Готовы ли мы к Лиге чемпионов? Посмотрим уже через три дня. Но я уверен, что команда готова. Всегда трудно играть после национального чемпионата в Лиге чемпионов, но будем стараться получить положительный результат».

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Егор Назарина Шахтер Донецк Шахтер - Оболонь Украинская Премьер-лига Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Александр
С такой игрой Антверпен ноги о шахтер вытрет 
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