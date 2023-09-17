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  4. Клим ПРИХОДЬКО: «Верес изменил свой стиль игры»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 09:35 |
52
0

Клим ПРИХОДЬКО: «Верес изменил свой стиль игры»

Хавбек «Кривбасса» – о матче против «Вереса»

17 сентября 2023, 09:35 |
52
0
Клим ПРИХОДЬКО: «Верес изменил свой стиль игры»
ФК Кривбасс. Клим Приходько

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против «Вереса» (17 сентября, 17:00):

– Клим, отличается ли подготовка к ровенчанам от других недельных циклов?
– Готовимся как всегда, изучаем сильные и слабые стороны соперника. Смотрим матчи с участием «Вереса», анализируем их действия. Уверен, к матчу будем знать об их игре достаточно, чтобы сыграть лучше. Это качественная команда с новым тренером, новыми футболистами. Они изменили свой стиль игры. Команда набирает форму, надо быть готовыми к этому вызову.

– Настроение после уверенной победы над «Колосом» в команде сейчас приподнятое?
– Конечно, все очень рады, что выиграли и еще с таким счетом. Таблица? Да, знаем, что в топ-3, но вы же понимаете, это только начало сезона. Сделаем все, чтобы остаться как можно выше в конце чемпионата.

– «Кривбасс» заполнил паузу в чемпионате спаррингом против «ЛНЗ». Насколько полезным получился поединок?
– Да, интересное противостояние. Главное, что все получили физическую нагрузку и имели игровую практику. Относительно своей игры в этом матче, то я не могу ее оценивать. Для этого есть тренерский штаб, который даст свою характеристику действиям всех футболистов.

– Ты – сын экс-игрока и тренера «Кривбасса» Геннадия Приходько. Мечтал ли раньше, когда был маленьким, играть за красно-белых?
– Честно говоря, в детстве всегда думал об этом. Конечно, хотел и мечтал защищать цвета «Кривбасса», как когда-то мой отец. Счастлив, что это стало реальностью.

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Клим Приходько Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Верес Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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