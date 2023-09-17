Клим ПРИХОДЬКО: «Верес изменил свой стиль игры»
Хавбек «Кривбасса» – о матче против «Вереса»
Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против «Вереса» (17 сентября, 17:00):
– Клим, отличается ли подготовка к ровенчанам от других недельных циклов?
– Готовимся как всегда, изучаем сильные и слабые стороны соперника. Смотрим матчи с участием «Вереса», анализируем их действия. Уверен, к матчу будем знать об их игре достаточно, чтобы сыграть лучше. Это качественная команда с новым тренером, новыми футболистами. Они изменили свой стиль игры. Команда набирает форму, надо быть готовыми к этому вызову.
– Настроение после уверенной победы над «Колосом» в команде сейчас приподнятое?
– Конечно, все очень рады, что выиграли и еще с таким счетом. Таблица? Да, знаем, что в топ-3, но вы же понимаете, это только начало сезона. Сделаем все, чтобы остаться как можно выше в конце чемпионата.
– «Кривбасс» заполнил паузу в чемпионате спаррингом против «ЛНЗ». Насколько полезным получился поединок?
– Да, интересное противостояние. Главное, что все получили физическую нагрузку и имели игровую практику. Относительно своей игры в этом матче, то я не могу ее оценивать. Для этого есть тренерский штаб, который даст свою характеристику действиям всех футболистов.
– Ты – сын экс-игрока и тренера «Кривбасса» Геннадия Приходько. Мечтал ли раньше, когда был маленьким, играть за красно-белых?
– Честно говоря, в детстве всегда думал об этом. Конечно, хотел и мечтал защищать цвета «Кривбасса», как когда-то мой отец. Счастлив, что это стало реальностью.
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