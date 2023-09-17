Стало известно, почему лидеры Миная не сыграли в Александрии

В поединке 7-го тура чемпионата УПЛ «Александрия» – «Минай» в составе гостей отсутствовали ведущие игроки: опорный полузащитник Сергей Петько и нападающий Олег Вишневский.

Как стало известно Sport.ua, оба футболиста травмированы и их даже не было в составе закарпатской делегации.

По информации нашего источника, прилагаются усилия, чтобы они уже на следующей неделе начали тренироваться в общей группе, но пока сложно сказать успеют ли они приобрести надлежащую спортивную форму до следующего календарного поединка – с "Полесьем", который состоится 23 сентября в Житомире.

Напомним, что 16 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ между клубами «Александрия» и «Минай». Игра завершилась со счетом 1:1.