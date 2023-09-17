Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда

В летнее трансферное окно заинтересованность в подписании 22-летнего форварда «Шахтера» Даниила Сикана проявлял датский «Мидтьюлланд».

«Волки» подыскивали качественного футболиста в линию нападения, и в шорт-листе этого клуба был Сикан, который убедил скаутов датчан своей результативностью в минувшем сезоне (9 голов в 26 матчах), а также статусом, так как Даниил является игроком национальной сборной Украины (6 матчей, 1 гол).

Очевидно, «Мидтьюлланд» хотел воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом Сикана, но в конечном итоге руководству «Шахтера» удалось договориться с футболистом о продлении сотрудничества до лета 2028 года, и интерес датчан к игроку угас.

Отметим, что Даниил Сикан является игроком «Шахтера» с января 2019 года. За это время он провел 62 матча за «горняков», в которых забил 12 мячей и отличился 4 результативными передачами.