Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда
Один из наиболее перспективных украинских нападающих мог оказаться в Дании
В летнее трансферное окно заинтересованность в подписании 22-летнего форварда «Шахтера» Даниила Сикана проявлял датский «Мидтьюлланд».
«Волки» подыскивали качественного футболиста в линию нападения, и в шорт-листе этого клуба был Сикан, который убедил скаутов датчан своей результативностью в минувшем сезоне (9 голов в 26 матчах), а также статусом, так как Даниил является игроком национальной сборной Украины (6 матчей, 1 гол).
Очевидно, «Мидтьюлланд» хотел воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом Сикана, но в конечном итоге руководству «Шахтера» удалось договориться с футболистом о продлении сотрудничества до лета 2028 года, и интерес датчан к игроку угас.
Отметим, что Даниил Сикан является игроком «Шахтера» с января 2019 года. За это время он провел 62 матча за «горняков», в которых забил 12 мячей и отличился 4 результативными передачами.
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62 матча 12 мячей 4 голевых.
Настолько упал наш чемп что при такой стате этот игрок выходит в старте.
наверное Зубков, и сделал бы это явно лучше Сикана. Но Зубков тоже травматичен.
у ван Левена была идея использовать Сикана из глубины, при Траоре на острие. Возможно так Сикан бы раскрылся, но... травма Траоре и сейчас он опять наконечник. Но совершенно ясно, что по уровню это слабое звено.