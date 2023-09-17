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  4. Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 09:06 |
1016
7

Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда

Один из наиболее перспективных украинских нападающих мог оказаться в Дании

17 сентября 2023, 09:06 |
1016
7
Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда
shakhtar.com. Даниил Сикан

В летнее трансферное окно заинтересованность в подписании 22-летнего форварда «Шахтера» Даниила Сикана проявлял датский «Мидтьюлланд».

«Волки» подыскивали качественного футболиста в линию нападения, и в шорт-листе этого клуба был Сикан, который убедил скаутов датчан своей результативностью в минувшем сезоне (9 голов в 26 матчах), а также статусом, так как Даниил является игроком национальной сборной Украины (6 матчей, 1 гол).

Очевидно, «Мидтьюлланд» хотел воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом Сикана, но в конечном итоге руководству «Шахтера» удалось договориться с футболистом о продлении сотрудничества до лета 2028 года, и интерес датчан к игроку угас.

Отметим, что Даниил Сикан является игроком «Шахтера» с января 2019 года. За это время он провел 62 матча за «горняков», в которых забил 12 мячей и отличился 4 результативными передачами.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Мидтьюлланд трансферы УПЛ трансферы
Источник Tipsbladet
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Комментарии 7
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Умник
Итак с 2019 года парень в клубе 
4 тренера было
62 матча 12 мячей 4 голевых.
Настолько упал наш чемп что при такой стате этот игрок выходит в старте.
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0
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FootFun1
Новина про нападника Шахтаря з 4 коментарів - 3 від київських фанів.. і потім вони знову будуть співати про те ще безєврокубковий клуб найпопулярніший?😂😂😂
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-1
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Gargantua
с одной стороны очевидно слабенький форвард, с другой стороны после травмы Траоре кто играл бы в нападении?
наверное Зубков, и сделал бы это явно лучше Сикана. Но Зубков тоже травматичен.
у ван Левена была идея использовать Сикана из глубины, при Траоре на острие. Возможно так Сикан бы раскрылся, но...  травма Траоре и сейчас он опять наконечник. Но совершенно ясно, что по уровню это слабое звено.
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-1
ZportUA
Один з найперспективніших?? Жарт??? Можливо один з найушастіших??? Був ще Трубін, тепер Сссікан лідер в цьому плані
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-3
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