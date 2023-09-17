ОФИЦИАЛЬНО. Сидклей нашел себе новый клуб после ухода из Динамо

Греческий клуб «Ламия» официально сообщил о подписании контракта с 30-летним бразильским защитником Сидклеем. Сроки действия соглашения не разглашаются.

Сидклей перешел в «Ламию» на правах свободного агента. Несколько дней назад он расторг контракт с «Динамо» Киев.

Прошлый сезон Сидклей провел в аренде в другом греческом клубе, ПАОКе. «Ламия» в прошлом сезоне с трудом сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата Греции. Команда заняла 12-е место из 14 команд и опередила зону вылета лишь на два очка.