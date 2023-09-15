ОФИЦИАЛЬНО. Сидклей покинул Динамо
Бразилец получил статус свободного агента
Футбольный клуб «Динамо» Киев и защитник Сидклей расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Бразильский защитник «Динамо» Сидклей больше не является игроком нашей команды», – сказано в релизе киевского клуба.
Сидклей присоединился к «Динамо» в июле 2018 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за 5 миллионов евро. Он провел за киевлян 26 матчей в УПЛ, 2 - в Кубке Украины и 6 - в Лиге Европы.
В прошлом году Сидклей выступал на родине за клуб «Куяба» по специальному праву ФИФА для легионеров украинских клубов.
Ранее сообщалось, что Сидклей попрощался с киевским «Динамо».
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