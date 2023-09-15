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  4. ВИДЕО. Бразилец Сидклей попрощался с Динамо
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 10:38 |
860
1

ВИДЕО. Бразилец Сидклей попрощался с Динамо

30-летний левый защитник поблагодарил болельщиков, партнеров и персонал клуба

15 сентября 2023, 10:38 |
860
1
ВИДЕО. Бразилец Сидклей попрощался с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сидклей

Бразильский защитник Сидклей попрощался в социальных сетях с «Динамо».

«С огромной благодарностью я закрываю этот важный раздел в своей карьере. Путешествие, полное самоотверженности, развития и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия! Болельщики, мои партнеры и персонал. Для меня было честью носить эту футболку! Спасибо», – написал Сидклей в инстаграме.

Сидклей перешел в Динамо из «Атлетико Паранаэнсе» в июле 2018 года за 5 млн евро. За «бело-синих» сыграл 33 поединка, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

30-летний левый защитник прошлый сезон провел в аренде в болгарском клубе «ЦСКА 1948», где сыграл 15 матчей и сделал 1+1 по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что Сидклей тренируется с «Динамо» U-19.

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Источник Instagram
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