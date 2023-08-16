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Украина. Премьер лига
16 августа 2023, 13:36 | Обновлено 16 августа 2023, 13:45
727
0

Сидклей вновь в Динамо, но не в основе

Бразильский защитник тренируется с киевлянами

16 августа 2023, 13:36 | Обновлено 16 августа 2023, 13:45
727
0
Сидклей вновь в Динамо, но не в основе
ФК Динамо Киев. Сидклей

Бразильский защитник Сидклей находится в расположении киевского «Динамо». Однако игрок тренируется с клубным составом U-19.

Также с юношами киевлян работает полузащитник Денис Гармаш.

Ни Сидклей, ни Гармаш не входят в планы тренерского штаба Мирчи Луческу и в ближайшее время могут покинуть «Динамо».

Напомним, в предыдущем сезоне-2022/2023 Сидклей играл на правах аренды за болгарский клуб ЦСКА 1948.

Ранее сообщалось, что Сидклей на родине может получить тюремный срок 2 до 6 лет.

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Сидклей Динамо Киев Денис Гармаш
Источник Динамомания
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