Украина. Премьер лига16 августа 2023, 13:36 | Обновлено 16 августа 2023, 13:45
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Сидклей вновь в Динамо, но не в основе
Бразильский защитник тренируется с киевлянами
16 августа 2023, 13:36 | Обновлено 16 августа 2023, 13:45
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Бразильский защитник Сидклей находится в расположении киевского «Динамо». Однако игрок тренируется с клубным составом U-19.
Также с юношами киевлян работает полузащитник Денис Гармаш.
Ни Сидклей, ни Гармаш не входят в планы тренерского штаба Мирчи Луческу и в ближайшее время могут покинуть «Динамо».
Напомним, в предыдущем сезоне-2022/2023 Сидклей играл на правах аренды за болгарский клуб ЦСКА 1948.
Ранее сообщалось, что Сидклей на родине может получить тюремный срок 2 до 6 лет.
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