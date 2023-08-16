Сидклей вновь в Динамо, но не в основе

Бразильский защитник Сидклей находится в расположении киевского «Динамо». Однако игрок тренируется с клубным составом U-19.

Также с юношами киевлян работает полузащитник Денис Гармаш.

Ни Сидклей, ни Гармаш не входят в планы тренерского штаба Мирчи Луческу и в ближайшее время могут покинуть «Динамо».

Напомним, в предыдущем сезоне-2022/2023 Сидклей играл на правах аренды за болгарский клуб ЦСКА 1948.

Ранее сообщалось, что Сидклей на родине может получить тюремный срок 2 до 6 лет.