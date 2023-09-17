Валерий ИВАЩЕНКО: «Сложно играть полтора тайма в меньшинстве»

Наставник «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал минимальное поражение своей команды «Шахтеру» (0:1).

«Ребята герои. Я их поблагодарил за игру, за самоотдачу, за старание. У меня нет никаких вопросов. Однако против команды, выступающей в Лиге чемпионов, сложно играть полтора тайма в меньшинстве.

После удаления Вовкуна пришлось сразу применить резервы, скорее перестраиваться, потому что терять центрального защитника тяжеловато. Впрочем, ребята молодцы, выдержали. Во втором тайме тоже. Были даже голевые моменты, но снова подвела реализация. Где-то нам помогали стандарты. Забываем эту игру и уже начинаем думать о следующем матче», – сказал Иващенко.