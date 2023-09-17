В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Игорь Пасхал, который представляет Херсон.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Колос».