Украина. Премьер лига17 сентября 2023, 02:15 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:38
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Колос
Игра начнется 17 августа в 15:00
17 сентября 2023, 02:15 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:38
41
0
В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Игорь Пасхал, который представляет Херсон.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Колос».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2023, 21:32 9
На поле не обошлось без потасовки
Футбол | 16 сентября 2023, 23:59 0
Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых»
Футбол | 16.09.2023, 19:45
Теннис | 16.09.2023, 20:01
Волейбол | 17.09.2023, 00:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
Футбол
15.09.2023, 20:26 29
15.09.2023, 06:05 50
15.09.2023, 12:28 8
15.09.2023, 16:22 6
16.09.2023, 00:37 4
15.09.2023, 12:47 6