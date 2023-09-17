Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи

16 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов. Отметим, что именно такой показатель получает игрок, который выходит на замену.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски (7.5).

До 76-й минуты «Дженоа» побеждала со счетом 2:0, однако не смогла удержать преимущество.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Наполи – 2:2