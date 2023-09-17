Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Игра завершилась со счетом 2:2, Руслан появился на поле на 74-й минуте
16 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов. Отметим, что именно такой показатель получает игрок, который выходит на замену.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски (7.5).
До 76-й минуты «Дженоа» побеждала со счетом 2:0, однако не смогла удержать преимущество.
Оценки WhoScored за матч Дженоа – Наполи – 2:2
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