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  4. Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Италия
17 сентября 2023, 00:46 |
636
0

Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи

Игра завершилась со счетом 2:2, Руслан появился на поле на 74-й минуте

17 сентября 2023, 00:46 |
636
0
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

16 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов. Отметим, что именно такой показатель получает игрок, который выходит на замену.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски (7.5).

До 76-й минуты «Дженоа» побеждала со счетом 2:0, однако не смогла удержать преимущество.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Наполи – 2:2

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Петр Зелиньски Руслан Малиновский лучший игрок Дженоа Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу WhoScored
Источник Sport.ua
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