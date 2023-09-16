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  4. Гармаш дебютировал за Осиек, схлопотав желтую карточку через 7 минут
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16 сентября 2023, 23:07 |
522
4

Гармаш дебютировал за Осиек, схлопотав желтую карточку через 7 минут

Денис не смог помочь своей команде уйти от поражения от «Риеки»

16 сентября 2023, 23:07 |
522
4
Гармаш дебютировал за Осиек, схлопотав желтую карточку через 7 минут
ФК Осиек. Денис Гармаш

Украинский хавбек Денис Гармаш дебютировал в чемпионате Хорватии за команду «Осиек».

В матче 8-го тура против «Риеки» 33-летний полузащитник вышел на замену на 60-й минуте при счете 0:2, а на 67-й минуте уже получил желтую карточку.

После выхода Гармаша «Осиек» забил один гол, но все равно проиграл.

Отметим, что обе команды находятся в числе лучших команд чемпионата.

Ранее Сергей Сидорчук дебютировал в чемпионате Бельгии за команду «Вестерло».

Чемпионат Хорватии. 8-й тур

«Риека» – «Осиек» – 2:1
Голы: Пьяца (48, 55) – Пушич (85)

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Денис Гармаш чемпионат Хорватии по футболу Риека Осиек
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Кузя&Соня :3
Это его стиль, главное как не Хачериди с дракой и дисквалификацией.... Думаю Денис будет по футбольному поумнее, значит так было нужно...
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+2
CheMP
притирается к чемпионату 
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0
Barlowold
красень, стабільність ознака класу
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0
Перець
Костолом на пару з Сидорчуком
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-2
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