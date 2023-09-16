Гармаш дебютировал за Осиек, схлопотав желтую карточку через 7 минут
Денис не смог помочь своей команде уйти от поражения от «Риеки»
Украинский хавбек Денис Гармаш дебютировал в чемпионате Хорватии за команду «Осиек».
В матче 8-го тура против «Риеки» 33-летний полузащитник вышел на замену на 60-й минуте при счете 0:2, а на 67-й минуте уже получил желтую карточку.
После выхода Гармаша «Осиек» забил один гол, но все равно проиграл.
Отметим, что обе команды находятся в числе лучших команд чемпионата.
Ранее Сергей Сидорчук дебютировал в чемпионате Бельгии за команду «Вестерло».
Чемпионат Хорватии. 8-й тур
«Риека» – «Осиек» – 2:1
Голы: Пьяца (48, 55) – Пушич (85)
Kraj susreta. ⚪️🔵 pic.twitter.com/3P7LeUyK11— NK Osijek (@nkosijek) September 16, 2023
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