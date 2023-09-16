Англия16 сентября 2023, 22:52 |
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ВИДЕО. Девятка, радость, это только 20%! Мудрик феерит на тренировке Челси
А когда будут голевые действия в АПЛ?
16 сентября 2023, 22:52 |
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Официальный Twitter-аккаунт лондонского «Челси» опубликовал видео с великолепными действиями 22-летнего украинского вингера Михаила Мудрика на тренировке.
«Sharp. 👌», – подписана публикация.
В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 3 матча, голевыми действиями пока не отличился.
Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны немецких клубов.
В июле 2023 года после забитого гола «Брайтону» в товарищеском матче Мудрик заявил, что это только 20% его потенциала.
Sharp. 👌 pic.twitter.com/VZAr9zRxoG— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2023
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