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  4. ВИДЕО. Девятка, радость, это только 20%! Мудрик феерит на тренировке Челси
Англия
16 сентября 2023, 22:52 |
534
0

ВИДЕО. Девятка, радость, это только 20%! Мудрик феерит на тренировке Челси

А когда будут голевые действия в АПЛ?

16 сентября 2023, 22:52 |
534
0
ВИДЕО. Девятка, радость, это только 20%! Мудрик феерит на тренировке Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Официальный Twitter-аккаунт лондонского «Челси» опубликовал видео с великолепными действиями 22-летнего украинского вингера Михаила Мудрика на тренировке.

«Sharp. 👌», – подписана публикация.

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 3 матча, голевыми действиями пока не отличился.

Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны немецких клубов.

В июле 2023 года после забитого гола «Брайтону» в товарищеском матче Мудрик заявил, что это только 20% его потенциала.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео тренировка
Источник Sport.ua
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