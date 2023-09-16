ВИДЕО. Девятка, радость, это только 20%! Мудрик феерит на тренировке Челси

Официальный Twitter-аккаунт лондонского «Челси» опубликовал видео с великолепными действиями 22-летнего украинского вингера Михаила Мудрика на тренировке.

«Sharp. 👌», – подписана публикация.

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 3 матча, голевыми действиями пока не отличился.

Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны немецких клубов.

В июле 2023 года после забитого гола «Брайтону» в товарищеском матче Мудрик заявил, что это только 20% его потенциала.