Сачко после победы над Молчановым взял титул в Щецине

Украинский теннисист Виталий Сачко стал победителем челленджера в польском Щецине в парном разряде.

В матче за титул украинец в дуэте с Эндрю Паульсоном из Чехии переиграли еще одного чеха Зденека Коларжа и испанца Серхио Мартоса Гомеса.

Щецин. Финал

Виталий Сачко / Эндрю Полсон – Зденек Коларж / Серхио Мартос Горнес – 6:1, 7:6(8)

Сачко провел седьмой парный финал на уровне челленджеров и выиграл пятый титул.

Отметим, что на предыдущей стадии Виталий и Эндрю переиграли пару, в которой играл Денис Молчанов.