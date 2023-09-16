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ATP
16 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:51
108
0

Сачко после победы над Молчановым взял титул в Щецине

Виталий выиграл пятый турнир серии ATP Challenger Tour

16 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:51
108
0
Сачко после победы над Молчановым взял титул в Щецине
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко стал победителем челленджера в польском Щецине в парном разряде.

В матче за титул украинец в дуэте с Эндрю Паульсоном из Чехии переиграли еще одного чеха Зденека Коларжа и испанца Серхио Мартоса Гомеса.

Щецин. Финал
Виталий Сачко / Эндрю Полсон – Зденек Коларж / Серхио Мартос Горнес – 6:1, 7:6(8)

Сачко провел седьмой парный финал на уровне челленджеров и выиграл пятый титул.

Отметим, что на предыдущей стадии Виталий и Эндрю переиграли пару, в которой играл Денис Молчанов.

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Сачко обыграл Молчанова в украинском полуфинале челленджера в Польше
Денис Молчанов Виталий Сачко Эндрю Паульсон ATP Щецин Зденек Коларж
Источник Sport.ua
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