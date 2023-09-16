ATP16 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:51
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Сачко после победы над Молчановым взял титул в Щецине
Виталий выиграл пятый турнир серии ATP Challenger Tour
16 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:51
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Украинский теннисист Виталий Сачко стал победителем челленджера в польском Щецине в парном разряде.
В матче за титул украинец в дуэте с Эндрю Паульсоном из Чехии переиграли еще одного чеха Зденека Коларжа и испанца Серхио Мартоса Гомеса.
Щецин. Финал
Виталий Сачко / Эндрю Полсон – Зденек Коларж / Серхио Мартос Горнес – 6:1, 7:6(8)
Сачко провел седьмой парный финал на уровне челленджеров и выиграл пятый титул.
Отметим, что на предыдущей стадии Виталий и Эндрю переиграли пару, в которой играл Денис Молчанов.
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