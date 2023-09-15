Сачко обыграл Молчанова в украинском полуфинале челленджера в Польше

Украинский теннисист Виталий Сачко и его чешский напарник Эндрю Паульсон обыграли первую ракетку Украины в парном разряде Дениса Молчанова и испанского теннисиста Давида Вегу Эрнанеса на челленджере в польском Щецине.

В первом сете Сачко и Паульсон повели 5:2, однако Молчанов и Вега Эрнандес смогли отыграться до 5:4, но украинско-чешская пара на своей подаче закрыла сет. Во второй партии Молчанов и Вега Эрнандес проиграли свою подачу при счете 3:3. В следующем гейме Сачко и Паульсон допустили две двойные ошибки подряд, но украинско-испанская пара этим воспользоваться не смогла и при счете 4:5 проиграла свою подачу и матч.

В финале Виталий Сачко и Эндрю Паульсон сыграют против еще одного чешского теннисиста Зденека Коларжа и испанца Серхио Мартоса Гомеса.

ATP Challenger 125, Szczecin Open, Щецин, Польша, Грунт

Полуфинал

Виталий Сачко (Украина) / Эндрю Паульсон (Чехия) – Денис Молчанов (Украина) / Давид Вега Эрнандес (Испания) – 6:4, 6:3.