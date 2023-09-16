16 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Раед» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба».

Голами за гостей отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. «Аль-Раед» тренирует экс-коуч «Шахтера» Игор Йовичевич.

На 89-й минуте игры единственный гол хозяев был забит после реализованного пенальти. Перед пробитием 11-метрового арбитр показал красную карточку Йовичевичу за поведение в технической зоне.

Сейчас «Аль-Раед» находится на 15-й позиции в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 4 очка после 6 туров.

ВИДЕО. Йовичевич получил красную карточку в матче против Роналду