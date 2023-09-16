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  4. ВИДЕО. Йовичевич получил красную карточку в матче против Роналду
Саудовская Аравия
16 сентября 2023, 21:21 |
682
2

ВИДЕО. Йовичевич получил красную карточку в матче против Роналду

Экс-тренер «Шахтера» был удален из-за поведения в технической зоне в игре «Аль-Раеда»

16 сентября 2023, 21:21 |
682
2
ВИДЕО. Йовичевич получил красную карточку в матче против Роналду
YouTube

16 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Раед» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба».

Голами за гостей отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. «Аль-Раед» тренирует экс-коуч «Шахтера» Игор Йовичевич.

На 89-й минуте игры единственный гол хозяев был забит после реализованного пенальти. Перед пробитием 11-метрового арбитр показал красную карточку Йовичевичу за поведение в технической зоне.

Сейчас «Аль-Раед» находится на 15-й позиции в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 4 очка после 6 туров.

ВИДЕО. Йовичевич получил красную карточку в матче против Роналду

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Источник Sport.ua
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Gargantua
4 очка после 6 матчей...  скоро получит неустойку и поедет домой.
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+1
BekXan
 «всесвітнього клубу». якого якого клубу?)Аль насрать?
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0
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