Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:14
512
1
Матвиенко под вопросом на матч Лиги чемпионов против Порту
Ведущий защитник не до конца восстановился
16 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:14
512
1
Ключевой защитник «Шахтера» Николай Матвиенко не восстановился после травмы, полученной в сборной Украины. Игрок пропустил матч отбора Евро-2024 против Италии, а также встречу чемпионата с «Оболонью».
Тренер Патрик ван Леувен не знает, когда футболист будет готов сыграть.
«Наш медштаб работает. Есть прогресс, но посмотрим, сможет ли он сыграть с «Порту». Будем надеяться», – сказал ван Леувен.
Во вторник в матче 1-го тура группы Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Порту».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2023, 19:17 0
Украинец провел матч в запасе
Футбол | 16 сентября 2023, 15:57 11
Команды проведут матч 7-го тура УПЛ
Футбол | 16.09.2023, 19:01
Футзал | 15.09.2023, 22:34
Волейбол | 16.09.2023, 12:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Э молоді , перспективні , пора пробувати , не факт що вони будуть гірші за Миколу , тим паче вболівальникі не дарма Матвіенка в останній час називають бокопором.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2023, 17:18 38
14.09.2023, 16:46 33
14.09.2023, 18:11 1
15.09.2023, 13:15 2
15.09.2023, 07:15 9
14.09.2023, 16:58 4
15.09.2023, 13:29 5
15.09.2023, 00:22 1