Матвиенко под вопросом на матч Лиги чемпионов против Порту

Ключевой защитник «Шахтера» Николай Матвиенко не восстановился после травмы, полученной в сборной Украины. Игрок пропустил матч отбора Евро-2024 против Италии, а также встречу чемпионата с «Оболонью».

Тренер Патрик ван Леувен не знает, когда футболист будет готов сыграть.

«Наш медштаб работает. Есть прогресс, но посмотрим, сможет ли он сыграть с «Порту». Будем надеяться», – сказал ван Леувен.

Во вторник в матче 1-го тура группы Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Порту».