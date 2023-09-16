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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:14
512
1

Матвиенко под вопросом на матч Лиги чемпионов против Порту

Ведущий защитник не до конца восстановился

16 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:14
512
1
Матвиенко под вопросом на матч Лиги чемпионов против Порту
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Ключевой защитник «Шахтера» Николай Матвиенко не восстановился после травмы, полученной в сборной Украины. Игрок пропустил матч отбора Евро-2024 против Италии, а также встречу чемпионата с «Оболонью».

Тренер Патрик ван Леувен не знает, когда футболист будет готов сыграть.

«Наш медштаб работает. Есть прогресс, но посмотрим, сможет ли он сыграть с «Порту». Будем надеяться», – сказал ван Леувен.

Во вторник в матче 1-го тура группы Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Порту».

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Шахтер Донецк Порту Николай Матвиенко Патрик ван Леувен Лига чемпионов
Источник MEGOGO
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Комментарии 1
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u6464u
Э молоді , перспективні , пора пробувати , не факт що вони будуть гірші за Миколу , тим паче вболівальникі не дарма Матвіенка в останній час називають бокопором.
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