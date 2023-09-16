ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вернула игрока из Финляндии, который сменил гражданство

Полтавский футбольный клуб «Ворскла» официально объявил о возвращении 23-летнего защитника Наджиба Якубу.

После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Якубу отправился в аренду в финский «Ильвес», за который сыграл 10 поединков.

«Я дома. Помню, как с такой же прической и исполненными надежды глазами впервые приехал сюда. Вроде бы и недавно было, но уже столько событий произошло. Мне больно, что сейчас переживает каждый украинец. Война ужасная. Каждый день читаю новости об этом и не могу сдержать слез, когда вижу, какое горе пришло на украинскую землю. Слава украинским героям», – Наджиб.

Контракт футболиста с «Ворсклой» рассчитан до июня 2024 года. За полтавский клуб Наджиб будет выступать под 25-м номером.

За время пребывания в Финляндии у защитника сменился паспорт – с Ганского на гражданство Республики Нигер. За национальную сборную этой страны Якубу провел уже 5 матчей – три официальных в Кубке африканских наций и еще две товарищеские встречи.