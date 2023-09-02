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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 10:47 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:58
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3

Нигериец вернулся. Ворскла дозаявила Якубу на сезон

Контракт Наджиба Якубу с клубом рассчитан до июня 2024 года

02 сентября 2023, 10:47 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:58
201
3
Нигериец вернулся. Ворскла дозаявила Якубу на сезон
ФК Ворскла. Наджиб Якубу

После длительного отсутствия 23-летний нигерийский защитник Наджиб Якубу вернулся в «Ворсклу».

Полтавская команда заявили футболиста на сезон УПЛ под номером 25.

Контракт Наджиба Якубу с клубом рассчитан до июня 2024 года.

После начала большой войны нигериец отправился в финский «Ильвес Тампере», за который сыграл 10 поединков.

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Источник Sport.ua
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Віктор Коробка
Де ж ти раніше був, як же тебе не хватало в ЛК.
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Hatem Тrablssi
Чому цей нігерієць з Гани?
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