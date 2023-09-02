Нигериец вернулся. Ворскла дозаявила Якубу на сезон

После длительного отсутствия 23-летний нигерийский защитник Наджиб Якубу вернулся в «Ворсклу».

Полтавская команда заявили футболиста на сезон УПЛ под номером 25.

Контракт Наджиба Якубу с клубом рассчитан до июня 2024 года.

После начала большой войны нигериец отправился в финский «Ильвес Тампере», за который сыграл 10 поединков.