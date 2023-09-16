Правильное решение? Лунин определился со своим будущем в Реале
По завершению сезона 2023/24 Андрей покинет королевский клуб
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин покинет команду по окончанию сезона 2023/24.
Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, украинец уйдет из клуба свободным агентом.
Контракт Лунина со «сливочными» действителен до лета 2024 года.
Основным голкипером «Реала» является Кепа Аррисабалага, который выступает в столичной команде на правах аренды из «Челси». В этом сезоне испанский кипер отыграл 2 матча, пропустив в них 1 гол. У Андрея Лунина также 2 игры, 1 пропущенный мяч.
Ранее сообщалось, что «Реал» может выкупить контракт Кепы у «Челси». Аррисабалага был арендован у «синих» после того, как Тибо Куртуа порвал крестообразные связки и выбыл до апреля 2024 года.
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