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  4. Правильное решение? Лунин определился со своим будущем в Реале
Испания
16 сентября 2023, 19:01 | Обновлено 16 сентября 2023, 19:32
6284
9

Правильное решение? Лунин определился со своим будущем в Реале

По завершению сезона 2023/24 Андрей покинет королевский клуб

16 сентября 2023, 19:01 | Обновлено 16 сентября 2023, 19:32
6284
9
Правильное решение? Лунин определился со своим будущем в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин покинет команду по окончанию сезона 2023/24.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, украинец уйдет из клуба свободным агентом.

Контракт Лунина со «сливочными» действителен до лета 2024 года.

Основным голкипером «Реала» является Кепа Аррисабалага, который выступает в столичной команде на правах аренды из «Челси». В этом сезоне испанский кипер отыграл 2 матча, пропустив в них 1 гол. У Андрея Лунина также 2 игры, 1 пропущенный мяч.

Ранее сообщалось, что «Реал» может выкупить контракт Кепы у «Челси». Аррисабалага был арендован у «синих» после того, как Тибо Куртуа порвал крестообразные связки и выбыл до апреля 2024 года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Кепа Аррисабалага расторжение контракта
Источник Sport.es
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Комментарии 9
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Nordenus
За бесплатно его может взять и другой топ клуб, даже не удивлюсь
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+4
Lex Aries
Ну нарешті.
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+1
Smiley Raccoon
Якщо в новий клуб, то тільки гравцем старту, інакше буде біда з кар'єрою. Без ігрової практики, ніхто з топів цього йому не запропонує. 
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0
Alex T
Молодец - браво
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0
Gargantua
вот потому его и посадили на банку после двух матчей на ноль
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Я так розумію, в Україну він не повернеться? Хоча є хороший варіант - Шахтар, там зараз немає сильного кіпера. І зарплата в Андрія була би не нижча за середньоєвропейську для гравців його амплуа, і ігри в Лізі Чемпіонів (правда, вже потрібно буде починати з кваліфікації).
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-1
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