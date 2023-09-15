На Лунина не рассчитывают? Реал может выкупить Кепу

«Реал» может выкупить у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу, который сейчас выступает за мадридский клуб на правах аренды.

По информации испанских СМИ, «Челси» хочет за своего игрока 25 миллионов евро, «Реал» готов предложить лишь 18 миллионов.

С учетом возвращения после травмы Тибо Курута, полноценное подписание Кепы может говорить о том, что на Андрей Лунина в «Реале» не рассчитывают даже как на второго вратаря. При этом контракт украинского голкипера истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен.