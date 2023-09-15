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  4. На Лунина не рассчитывают? Реал может выкупить Кепу
Испания
15 сентября 2023, 14:52 |
289
0

На Лунина не рассчитывают? Реал может выкупить Кепу

«Челси» хочет за вратаря 25 миллионов евро

15 сентября 2023, 14:52 |
289
0
На Лунина не рассчитывают? Реал может выкупить Кепу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

«Реал» может выкупить у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу, который сейчас выступает за мадридский клуб на правах аренды.

По информации испанских СМИ, «Челси» хочет за своего игрока 25 миллионов евро, «Реал» готов предложить лишь 18 миллионов.

С учетом возвращения после травмы Тибо Курута, полноценное подписание Кепы может говорить о том, что на Андрей Лунина в «Реале» не рассчитывают даже как на второго вратаря. При этом контракт украинского голкипера истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен.

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Челси Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Андрей Лунин
Источник Sport.es
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