Испания15 сентября 2023, 14:52 |
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На Лунина не рассчитывают? Реал может выкупить Кепу
«Челси» хочет за вратаря 25 миллионов евро
15 сентября 2023, 14:52 |
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«Реал» может выкупить у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу, который сейчас выступает за мадридский клуб на правах аренды.
По информации испанских СМИ, «Челси» хочет за своего игрока 25 миллионов евро, «Реал» готов предложить лишь 18 миллионов.
С учетом возвращения после травмы Тибо Курута, полноценное подписание Кепы может говорить о том, что на Андрей Лунина в «Реале» не рассчитывают даже как на второго вратаря. При этом контракт украинского голкипера истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен.
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