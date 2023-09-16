Роман ГРИГОРЧУК: «Гол Черноморца – украшение этого матча. Шедеврик»

Черноморец в матче УПЛ обыграл Полесье со счетом 1:0, а наставник команды оценил победный гол Александра Васильева классным ударом со штрафного.

«По игре этот матч можно занести в актив обеим командам. На поле находились 2 команды, которые демонстрировали приличный футбол. Все выглядело солидно. Очень жаль, что такой футбол, который был сегодня, был без болельщиков».

«Гол Васильева – украшение матча. Это маленький футбольный шедевр. Я не видел, чтобы Васильев на тренировках каждый день бил по 40 – 50 таких штрафных ударов. Конечно, мы знаем, что он владеет такими навыками. У него очень сильный поставленный удар. И вот сегодня получился такой шедеврик», – сказал Григорчук.

Одесская команда после матча вышла на 2-е место чемпионата.