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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Гол Черноморца – украшение этого матча. Шедеврик»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 18:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:38
348
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Гол Черноморца – украшение этого матча. Шедеврик»

Васильев классно забил со штрафного

16 сентября 2023, 18:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:38
348
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Гол Черноморца – украшение этого матча. Шедеврик»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Черноморец в матче УПЛ обыграл Полесье со счетом 1:0, а наставник команды оценил победный гол Александра Васильева классным ударом со штрафного.

«По игре этот матч можно занести в актив обеим командам. На поле находились 2 команды, которые демонстрировали приличный футбол. Все выглядело солидно. Очень жаль, что такой футбол, который был сегодня, был без болельщиков».

«Гол Васильева – украшение матча. Это маленький футбольный шедевр. Я не видел, чтобы Васильев на тренировках каждый день бил по 40 – 50 таких штрафных ударов. Конечно, мы знаем, что он владеет такими навыками. У него очень сильный поставленный удар. И вот сегодня получился такой шедеврик», – сказал Григорчук.

Одесская команда после матча вышла на 2-е место чемпионата.

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Источник УПЛ
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