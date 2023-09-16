Черноморец более 5 месяцев сохраняет бескомпромиссный статус

В субботу, 16 сентября, в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем поле переиграл «Полесье» из Житомира со счетом 1:0.

Эта победа продлила серию команды Романа Григорчука без ничьих до 17 матчей.

В последний раз у УПЛ «Черноморец» играл вничью 9 апреля этого года – с «Александрией» на выезде (1:1). Затем одесситы добились 9 побед и 8 раз потерпели поражения.

Впрочем, данная серию одесской команды без ничьих в 17 встречах не является в ее истории рекордной. В 2008-2009 гг. «Черноморец» имел серию из 25 поединков без ничьих (9 побед, 16 поражений).