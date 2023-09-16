Лучше – только Анри. Салах отметился 200 голевым действием в АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» достиг гроссмейстерского результата
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах принял непосредственное участие в 200 голах в форме мерсисайдцев в матчах Английской Премьер-лиги.
В игре 5-го тура сезона-2023/2024 против «Вулвз» (3:1) Салах стал автором трех голевых передач. Теперь на его счету 139 голов и 61 ассист. Показателя в 200 голевых действий нападающий достиг за 223 поединка.
В истории АПЛ только Тьерри Анри достиг такого результата за меньшее количество матчей в форме одного клуба (206 игр за «Арсенал»).
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