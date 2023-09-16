Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучше – только Анри. Салах отметился 200 голевым действием в АПЛ
Англия
16 сентября 2023, 16:34 | Обновлено 16 сентября 2023, 16:44
226
0

Лучше – только Анри. Салах отметился 200 голевым действием в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» достиг гроссмейстерского результата

16 сентября 2023, 16:34 | Обновлено 16 сентября 2023, 16:44
226
0
Лучше – только Анри. Салах отметился 200 голевым действием в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах принял непосредственное участие в 200 голах в форме мерсисайдцев в матчах Английской Премьер-лиги.

В игре 5-го тура сезона-2023/2024 против «Вулвз» (3:1) Салах стал автором трех голевых передач. Теперь на его счету 139 голов и 61 ассист. Показателя в 200 голевых действий нападающий достиг за 223 поединка.

В истории АПЛ только Тьерри Анри достиг такого результата за меньшее количество матчей в форме одного клуба (206 игр за «Арсенал»).

По теме:
Ливерпуль в сложном матче обыграл Вулвз. Красные лидируют в АПЛ
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Турецкие клубы интересовались хавбеком Ливерпуля
Мохамед Салах Тьерри Анри Английская Премьер-лига Ливерпуль
Источник Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Теннис | 16 сентября 2023, 08:24 2
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре

Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят в Мексике

Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Футзал | 15 сентября 2023, 22:34 4
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию

Подопечные Косенко с разгромной победы стартовали в элитном раунде отбора на ЧМ-2024

Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Футбол | 15.09.2023, 23:59
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Порту перед матчем с Шахтером потерял двух футболистов основы
Футбол | 16.09.2023, 13:48
Порту перед матчем с Шахтером потерял двух футболистов основы
Порту перед матчем с Шахтером потерял двух футболистов основы
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Волейбол | 16.09.2023, 12:55
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
15.09.2023, 06:05 48
Футбол
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
15.09.2023, 07:55
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
16.09.2023, 10:20
Волейбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 27
Футбол
Четыре игрока Реала арестованы полицией
Четыре игрока Реала арестованы полицией
14.09.2023, 21:22 5
Футбол
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 4
Футбол
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
15.09.2023, 13:29 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем