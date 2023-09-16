Заря осталась без ключевого защитника перед стартом группы Лиги конференций

В матче чемпионата Украины против «Металлиста 1925», который «Заря» проиграла со счетом 1:2, серьезное повреждение ноги получил основной защитник Арсений Батагов.

Операция 21-летгему футболисту не нужна, однако на восстановление Арсению понадобится ориентировочно три недели.

Это значит, что Батагов пропустит старт группового турнира Лиги конференций, где команда 21 сентября сыграет против «Гента», а также 2-3 тура чемпионата.