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  4. Заря осталась без ключевого защитника перед стартом группы Лиги конференций
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 15:11 |
359
0

Заря осталась без ключевого защитника перед стартом группы Лиги конференций

Арсений Батагов получил травму

16 сентября 2023, 15:11 |
359
0
Заря осталась без ключевого защитника перед стартом группы Лиги конференций
ФК Заря. Арсений Батагов

В матче чемпионата Украины против «Металлиста 1925», который «Заря» проиграла со счетом 1:2, серьезное повреждение ноги получил основной защитник Арсений Батагов.

Операция 21-летгему футболисту не нужна, однако на восстановление Арсению понадобится ориентировочно три недели.

Это значит, что Батагов пропустит старт группового турнира Лиги конференций, где команда 21 сентября сыграет против «Гента», а также 2-3 тура чемпионата.

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Заря Луганск Арсений Батагов Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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