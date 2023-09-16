Награда за дубль. Кучерявый – в старте Сент-Джонстона на матч с Рейнджерс

21-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый начнет с первых минут матч против «Рейнджерс» в рамках 5-го тура Шотландской Премьер-лиги.

Игра «Сент-Джонстон» – «Рейнджерс» начнется в 14:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Шотландии «Сент-Джонстон» занимает 12-е место, имея 2 очка. «Рейнджерс» идет четвертым с 6 пунктами.

Напомним, в матче предыдущего тура сезона против «Данди» (2:2) Максим Кучерявый оформил дубль с голом на 90+6 минуте. Ту встречу украинец начинал в запасе, а на поле появился на 55-й минуте.