ВИДЕО. Украинец спас святых. Как Кучерявый оформил дубль с голом на 90+6

2 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Сент-Джонстон» и «Денди». Игра завершилась со счетом 2:2.

21-летний украинский полузащитник хозяев Максим Кучерявый начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте.

На 82-й Максим сократил отставание своей команде, забив после передачи Грэхама Кери, а на 90+6 вырвал ничью для «святых» после ассиста Люка Робинсона.

Чемпионат Шотландии. 4-й тур. 2 сентября

Сент-Джонстон – Данди – 2:2

Голы: Кучерявый, 82, 90+6 – Тиффони, 35, Лами, 58