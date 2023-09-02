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02 сентября 2023, 23:53 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:55
857
0

ВИДЕО. Украинец спас святых. Как Кучерявый оформил дубль с голом на 90+6

«Сент-Джонстон» сыграл вничью с «Данди»

02 сентября 2023, 23:53 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:55
857
0
ВИДЕО. Украинец спас святых. Как Кучерявый оформил дубль с голом на 90+6
ФК Сент-Джонстон. Максим Кучерявый

2 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Сент-Джонстон» и «Денди». Игра завершилась со счетом 2:2.

21-летний украинский полузащитник хозяев Максим Кучерявый начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте.

На 82-й Максим сократил отставание своей команде, забив после передачи Грэхама Кери, а на 90+6 вырвал ничью для «святых» после ассиста Люка Робинсона.

Чемпионат Шотландии. 4-й тур. 2 сентября

Сент-Джонстон – Данди – 2:2

Голы: Кучерявый, 82, 90+6 – Тиффони, 35, Лами, 58

Видеообзор матча:

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Максим Кучерявый видео голов и обзор Сент-Джонстон чемпионат Шотландии по футболу
Источник Sport.ua
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