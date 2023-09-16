Володько проиграла на старте квалификации турнира в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Катерина Володько (№262 WTA) не смогла взять успешный старт в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу.

Во встрече 1/2 финала отбора Катерина проиграла швейцарке Виктории Голубич (№107 WTA) в двух сетах.

WTA 250 Гуанчжоу. Квалификация. 1/2 финала

Виктория Голубич (Швейцария, 1) – Катерина Володько (Украина) – 6:4, 7:5

Это была вторая встреча Володько с Голубич в этом месяце. 8 сентября они встречались в полуфинале турнира ITF W100 в Токио – тогда также победила Голубич.

В финале квалификации Виктория Голубич сыграет против Яны Колодинской.