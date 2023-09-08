ITF08 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 08 сентября 2023, 08:52
138
0
Володько не смогла выйти в финал 100-тысячника в Японии
Катерина уступила Голубич из Швейцарии
08 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 08 сентября 2023, 08:52
138
0
Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) завершила свои выступления на 100-тысячнике ITF в Токио.
В 1/2 финала Катерина встречалась с Викторией Голубич (№135 WTA) из Швейцарии и потерпела поражение в двух сетах.
ITF W100 Токио. 1/2 финала
Виктория Голубич (Швейцария, 7) – Катерина Володько (Украина) – 6:4, 6:1
В финале турнира Голубич сыграет с Сию Ван (№95 WTA) из Китая.
Ранее сообщалось, что Катерина Володько на турнире в Токио завершила борьбу в парном разряде.
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