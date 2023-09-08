Володько не смогла выйти в финал 100-тысячника в Японии

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) завершила свои выступления на 100-тысячнике ITF в Токио.

В 1/2 финала Катерина встречалась с Викторией Голубич (№135 WTA) из Швейцарии и потерпела поражение в двух сетах.

ITF W100 Токио. 1/2 финала

Виктория Голубич (Швейцария, 7) – Катерина Володько (Украина) – 6:4, 6:1

В финале турнира Голубич сыграет с Сию Ван (№95 WTA) из Китая.

Ранее сообщалось, что Катерина Володько на турнире в Токио завершила борьбу в парном разряде.