Крутых сыграет на челленджере во Франции на следующей неделе

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых сыграет на челленджере Saint-Tropez Open, который пройдет с 18 по 24 сентября во Франции на кортах с хардовым покрытием.

Украинский теннисист свое участие в турнире в Сен-Тропе начнет с квалификации, которая начнется в воскресенье, 17 сентября. В прошлом сезоне на этом челленджере Крутых дошел до второго круга в одиночном разряде и выбыл по итогам первого круга в парах.

Напомним, что Алексей Крутых на этой неделе играл в составе сборной Украины, которая во встрече Мировой группы Кубка Дэвиса обыграла сборную Колумбии и впервые за семь лет вышла в квалификацию финальной части турнира. Сам Крутых выиграл оба своих матча против Николаса Мехии и Даниэля Элаи Галана.