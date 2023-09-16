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  4. Крутых сыграет на челленджере во Франции на следующей неделе
ATP
16 сентября 2023, 12:26 |
37
0

Крутых сыграет на челленджере во Франции на следующей неделе

Алексей Крутых начнет свой путь на турнире с квалификации

16 сентября 2023, 12:26 |
37
0
Крутых сыграет на челленджере во Франции на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых сыграет на челленджере Saint-Tropez Open, который пройдет с 18 по 24 сентября во Франции на кортах с хардовым покрытием.

Украинский теннисист свое участие в турнире в Сен-Тропе начнет с квалификации, которая начнется в воскресенье, 17 сентября. В прошлом сезоне на этом челленджере Крутых дошел до второго круга в одиночном разряде и выбыл по итогам первого круга в парах.

Напомним, что Алексей Крутых на этой неделе играл в составе сборной Украины, которая во встрече Мировой группы Кубка Дэвиса обыграла сборную Колумбии и впервые за семь лет вышла в квалификацию финальной части турнира. Сам Крутых выиграл оба своих матча против Николаса Мехии и Даниэля Элаи Галана.

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Алексей Крутых теннис
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