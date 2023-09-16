Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинский флаг для меня – самый красивый»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о своих татуировках и какое тату сделает после победы в войне против россии.

«У меня есть одна идея, но пока не хочу ее озвучивать. Но когда набью – покажу! В качестве анонса: сделаю тату на левом плече. А на татуировку, что у меня есть, все хорошо отреагировали. Жена нормально к этому относится, да и дети тоже. Я хотел сделать это отцу только ради того, чтобы показать собственную позицию. Украинский флаг для меня – самый красивый. Он олицетворяет наше миролюбие», – сказал Вернидуб.