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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинский флаг для меня – самый красивый»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 11:11 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:49
232
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинский флаг для меня – самый красивый»

Главный тренер «Кривбасса» – о своих татуировках

16 сентября 2023, 11:11 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:49
232
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинский флаг для меня – самый красивый»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о своих татуировках и какое тату сделает после победы в войне против россии.

«У меня есть одна идея, но пока не хочу ее озвучивать. Но когда набью – покажу! В качестве анонса: сделаю тату на левом плече. А на татуировку, что у меня есть, все хорошо отреагировали. Жена нормально к этому относится, да и дети тоже. Я хотел сделать это отцу только ради того, чтобы показать собственную позицию. Украинский флаг для меня – самый красивый. Он олицетворяет наше миролюбие», – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига российско-украинская война татуировка
Источник YouTube
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Vitason
Молодець Вернидуб,справжній мужик!!
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+1
PETP0
Стяг найгарнішіий, а Вернідуб найкращий тренер в Україні!
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0
John Week
Можна було все в'ю одним постом зробити, а не доробити на 3?
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0
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