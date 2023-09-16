Юрий ВЕРНИДУБ: «Переход в условные лиги Венгрии, Азербайджана не понимаю»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мнениями о трансферах украинских игроков за границу во время войны с россией.

«Я этого не понимаю. Это трудно осознать. Я бы в это время лучше играл в чемпионате Украины, чтобы показать: ты тоже не боишься. Идет война – а мы играем. Поэтому переход в условные лиги Венгрии, Азербайджана – нет, я не понимаю. Хотя у каждого есть свой ум, каждый обдумывает варианты и делает свой выбор. Я ничего плохого об этих ребятах сказать не могу», – сказал Вернидуб.