Юрий ВЕРНИДУБ: «Переход в условные лиги Венгрии, Азербайджана не понимаю»
Главный тренер «Кривбасса» – о трансферах украинских игроков за границу
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мнениями о трансферах украинских игроков за границу во время войны с россией.
«Я этого не понимаю. Это трудно осознать. Я бы в это время лучше играл в чемпионате Украины, чтобы показать: ты тоже не боишься. Идет война – а мы играем. Поэтому переход в условные лиги Венгрии, Азербайджана – нет, я не понимаю. Хотя у каждого есть свой ум, каждый обдумывает варианты и делает свой выбор. Я ничего плохого об этих ребятах сказать не могу», – сказал Вернидуб.
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