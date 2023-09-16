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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 10:09 |
713
5

Юрий ВЕРНИДУБ: «Переход в условные лиги Венгрии, Азербайджана не понимаю»

Главный тренер «Кривбасса» – о трансферах украинских игроков за границу

16 сентября 2023, 10:09 |
713
5
Юрий ВЕРНИДУБ: «Переход в условные лиги Венгрии, Азербайджана не понимаю»
dynamo.kiev.ua. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мнениями о трансферах украинских игроков за границу во время войны с россией.

«Я этого не понимаю. Это трудно осознать. Я бы в это время лучше играл в чемпионате Украины, чтобы показать: ты тоже не боишься. Идет война – а мы играем. Поэтому переход в условные лиги Венгрии, Азербайджана – нет, я не понимаю. Хотя у каждого есть свой ум, каждый обдумывает варианты и делает свой выбор. Я ничего плохого об этих ребятах сказать не могу», – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник YouTube
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Ігор Бойко
Їдуть гроші заробляти, нічого дивного. Гірше, коли ти фтболіст, кандидат в збірну, їдеш в умовну Самару  і стаєш ніким і нічим. От це справді безмозглий вчинок
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+1
John Week
Інша справа Білорусь і Молдова, так Юрко?) 
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