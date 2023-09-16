Как стало известно Sport.ua, ровенский «Верес» прибыл в Кривой Рог не в боевом составе. По разным причинам отсутствуют Дмитрий Клец, Денис Балан и Василий Гакман.

Однако уже восстановился после повреждения Роман Гагун. По информации нашего источника, в воскресенье может состояться дебют на официальном уровне в Вересе 18-летнего правого защитника Михаила Протасевича, который 10 сентября уже сыграл в победном спарринге с «Полесьем».

Ранее «Верес» сообщил, как пройдет трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера», который состоится 26 сентября.