Верес прибыл в Кривой Рог не в боевом составе
Против «Кривбасса» не сыграют трое игроков ровенской команды
Как стало известно Sport.ua, ровенский «Верес» прибыл в Кривой Рог не в боевом составе. По разным причинам отсутствуют Дмитрий Клец, Денис Балан и Василий Гакман.
Однако уже восстановился после повреждения Роман Гагун. По информации нашего источника, в воскресенье может состояться дебют на официальном уровне в Вересе 18-летнего правого защитника Михаила Протасевича, который 10 сентября уже сыграл в победном спарринге с «Полесьем».
Ранее «Верес» сообщил, как пройдет трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера», который состоится 26 сентября.
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