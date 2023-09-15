Как чашка кофе. Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube за 35 грн

Клуб «Верес» сообщил, как будет проводиться трансляции матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера», который пройдет 26 сентября.

Матч будет показан клубом из Ровно на своем YouTube-канале, причем игру можно будет посмотреть только при условии подписки за 35 грн.

В сообщении «Вереса» сказано: «Футбол за кофе! Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн, то есть как стоимость чашки кофе. Поддержи наш YouTube, поддержи красно-черных».