Кубок Украины15 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:53
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4
Как чашка кофе. Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube за 35 грн
Поединок 1/8 финала Кубка Украины пройдет 26 сентября
15 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:53
323
4
Клуб «Верес» сообщил, как будет проводиться трансляции матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера», который пройдет 26 сентября.
Матч будет показан клубом из Ровно на своем YouTube-канале, причем игру можно будет посмотреть только при условии подписки за 35 грн.
В сообщении «Вереса» сказано: «Футбол за кофе! Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн, то есть как стоимость чашки кофе. Поддержи наш YouTube, поддержи красно-черных».
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Комментарии 4
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Чесно , вже чемпіонат і не дивлюсь, жалко часу.
Ппц жидяры
Я бы понимал, если бы эти деньги ушли на ЗСУ или придумали что-то интересное, а так платить 35 грн за один матч уровень которого будет как мой дворовой футбол, я пас, это мне должны платить что бы я смотрел наши команды
буде бій за чашкою кави?
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