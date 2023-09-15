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  4. Как чашка кофе. Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube за 35 грн
Кубок Украины
15 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:53
323
4

Как чашка кофе. Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube за 35 грн

Поединок 1/8 финала Кубка Украины пройдет 26 сентября

15 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:53
323
4
Как чашка кофе. Верес покажет кубковый матч с Шахтером на YouTube за 35 грн
ФК Верес

Клуб «Верес» сообщил, как будет проводиться трансляции матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера», который пройдет 26 сентября.

Матч будет показан клубом из Ровно на своем YouTube-канале, причем игру можно будет посмотреть только при условии подписки за 35 грн.

В сообщении «Вереса» сказано: «Футбол за кофе! Стоимость этой трансляции и спонсорской подписки будет стоить 35 грн, то есть как стоимость чашки кофе. Поддержи наш YouTube, поддержи красно-черных».

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Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер Кубок Украины по футболу ТВ-права телевидение
Источник ФК Верес
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Комментарии 4
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Людмила Павловська
Чесно , вже чемпіонат і не дивлюсь, жалко часу.
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+2
Mr Voevudskiy
Ппц жидяры 
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+1
KOT
Я бы понимал, если бы эти деньги ушли на ЗСУ или придумали что-то интересное, а так платить 35 грн за один матч уровень которого будет как мой дворовой футбол, я пас, это мне должны платить что бы я смотрел наши команды 
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0
avk2307
буде бій за чашкою кави?
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0
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