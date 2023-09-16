Кубок Дэвиса. День 4. Итальянский триллер, очередное поражение Испании

Завершился четвертый игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)



Италия – Чили – 3:0

Лоренцо Сонего – Николас Харри – 3:6, 7:5, 6:4

Маттео Арнальди – Кристиан Гарин – 2:6, 6:4, 6:3

Лоренцо Сонего / Лоренцо Музетти – Алехандро Табило / Томас Барриос – 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2)

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)



Великобритания – Швейцария – 2:1

Стэн Вавринка – Кэмерон Норри – 7:5, 6:4

Энди Маррей – Леандро Риди – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Дэниел Эванс / Нил Скупски – Стэн Вавринка / Даниэль Штрикер – 6:3, 6:3

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Сербия – Испания – 3:0

Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:4

Ласло Дьере – Альберт Рамос-Вильолас – 6:4, 6:4

Никола Чачич / Миомир Кецманович – Марсель Гранольерс / Алехандро Давидович Фокина – 6:4, 7:6 (15:13)

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Финляндия – Хорватия – 2:1