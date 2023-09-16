Кубок Дэвиса16 сентября 2023, 09:40 |
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Кубок Дэвиса. День 4. Итальянский триллер, очередное поражение Испании
15 сентября состоялись матчи 4-го тура группового раунда турнира
16 сентября 2023, 09:40 |
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Завершился четвертый игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Италия – Чили – 3:0
- Лоренцо Сонего – Николас Харри – 3:6, 7:5, 6:4
- Маттео Арнальди – Кристиан Гарин – 2:6, 6:4, 6:3
- Лоренцо Сонего / Лоренцо Музетти – Алехандро Табило / Томас Барриос – 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2)
ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)
Великобритания – Швейцария – 2:1
- Стэн Вавринка – Кэмерон Норри – 7:5, 6:4
- Энди Маррей – Леандро Риди – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
- Дэниел Эванс / Нил Скупски – Стэн Вавринка / Даниэль Штрикер – 6:3, 6:3
ГРУППА C (Валенсия, Испания)
Сербия – Испания – 3:0
- Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:4
- Ласло Дьере – Альберт Рамос-Вильолас – 6:4, 6:4
- Никола Чачич / Миомир Кецманович – Марсель Гранольерс / Алехандро Давидович Фокина – 6:4, 7:6 (15:13)
ГРУППА D (Сплит, Хорватия)
Финляндия – Хорватия – 2:1
- Отто Виртанен – Дино Прижмич – 6:4, 3:6, 6:3
- Эмил Руусвуори – Борна Гожо – 7:6 (7:3), 6:4
- Иван Додиг / Мате Павич – Харри Хелиоваара / Патрик Никлас-Салминен – 6:4, 7:6 (7:1)
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