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Украина. Первая лига
16 сентября 2023, 03:40 |
93
0

Тренер Чернигова: «Я не зол, я больше разочарован»

Валерий Черный прокомментировал поражение от «Мариуполя»

16 сентября 2023, 03:40 |
93
0
Тренер Чернигова: «Я не зол, я больше разочарован»
ФК Чернигов. Валерий Черный

Главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный прокомментировал поражение от ФСК «Мариуполь» (0:1) в перенесенном матче 4-го тура Первой лиги.

«Я не злой, я, наверное, больше разочарован тем, что происходит здесь, на этом поле в течение чемпионата. Больше разочарован, чем зол. Это о тех людях, которые сюда приезжают и помогают. Я думаю, что все видели эпизод с забитым мячом и другие эпизоды, связанные с арбитром матча. Мне нечего терять, поэтому я могу говорить все что угодно. Да, ситуация сложная. Большинство очков мы не добрали из-за своей концентрации или ее отсутствия, а также с помощью людей со свистками, флажками, и так далее. Не снимаю с себя ответственности, если команда проиграет, то, конечно, виноват тренер. Хочу сказать, что к ребятам нет никакой претензии, они большие молодцы, полностью выполняют установку, отдают себя на поле, но что-то мешает. Что мешает? Мы с президентом обязательно проговорим и примем правильное решение».

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ФСК Мариуполь
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