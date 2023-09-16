Талант бомбардира. Кейн забил 300-й гол в клубной карьере
Англичанин отметился результативным ударом в матче против «Байера»
В поединке 4 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» и «Байер» сыграли вничью со счетом 2:2.
Счет в матче открыл форвард мюнхенского клуба Гарри Кейн. Для англичане этот результативный удар стал 300-м в клубной карьере. Правда, это достижение омрачила потеря очков: в компенсированное время леверкузенцы вырвали ничью.
Кейн в четырех матчах за «Баварию» отметился четырьмя голами, повторив достижение Мирослава Клозе. В этом году Кейн перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».
«Бавария» и «Байер» набрали по 10 очков и лидируют в турнирной таблице Бундеслиги.
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