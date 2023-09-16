Сидорчук получил среднюю оценку за дебютный матч в чемпионате Бельгии
Украинец дебютировал за «Вестерло»
В 7 туре чемпионата Бельгии «Вестерло» проиграл «Антверпену» со счетом 0:3.
В составе «Вестерло» дебютировал украинский полузащитник Сергей Сидорчук, который провел на поле весь матч. Украинец записал в свой пассив желтую карточку.
Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Сидорчуку оценку 6,0.
В турнирной таблице «Вестерло» занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе всего 1 очко.
Чемпионат Бельгии. 7-й тур.
Вестерло – Антверпен – 0:3
Голы: Янссен, 18, Батай, 67, Муджа, 83
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