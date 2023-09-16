Сидорчук получил среднюю оценку за дебютный матч в чемпионате Бельгии

В 7 туре чемпионата Бельгии «Вестерло» проиграл «Антверпену» со счетом 0:3.

В составе «Вестерло» дебютировал украинский полузащитник Сергей Сидорчук, который провел на поле весь матч. Украинец записал в свой пассив желтую карточку.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Сидорчуку оценку 6,0.

В турнирной таблице «Вестерло» занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе всего 1 очко.

Чемпионат Бельгии. 7-й тур.

Вестерло – Антверпен – 0:3

Голы: Янссен, 18, Батай, 67, Муджа, 83