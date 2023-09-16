Райо Вальекано одержал убедительную победу против Алавеса
Состоялся стартовый матч 5-го тура Ла Лиги
Сегодня, 15 сентября, стартовал 5-й тур испанской Ла Лиги.
«Райо Вальекано» на своем поле принимал «Алавес.
В конце первого тайма хозяева вышли вперед, на 43-й минуте матча, забил испанец Иси Палассон. Окончательный счет на табло установил нападающий «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос, успешно отправивший матч в сетку на 82-й минуте.
После 5 сыгранных матчей в активе мадридского клуба 9 очков, и как минимум до завтра они будут находиться на 4 строчке турнирной таблицы Ла Лиги, у «Алавеса» – 6 очков, они на 12 месте.
Чемпионат Испании. 5-й тур, 15 сентября
Райо Вальекано – Алавес – 2:0
Голы: Палассон, 43, Де Фрутос, 82.
Обзор матча:
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