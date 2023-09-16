Райо Вальекано одержал убедительную победу против Алавеса

Сегодня, 15 сентября, стартовал 5-й тур испанской Ла Лиги.

«Райо Вальекано» на своем поле принимал «Алавес.

В конце первого тайма хозяева вышли вперед, на 43-й минуте матча, забил испанец Иси Палассон. Окончательный счет на табло установил нападающий «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос, успешно отправивший матч в сетку на 82-й минуте.

После 5 сыгранных матчей в активе мадридского клуба 9 очков, и как минимум до завтра они будут находиться на 4 строчке турнирной таблицы Ла Лиги, у «Алавеса» – 6 очков, они на 12 месте.

Чемпионат Испании. 5-й тур, 15 сентября

Райо Вальекано – Алавес – 2:0



Голы: Палассон, 43, Де Фрутос, 82.

Обзор матча:

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