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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
15.09.2023 22:00 – FT 2 : 0
Алавес
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Испания
16 сентября 2023, 00:15 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:58
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0

Райо Вальекано одержал убедительную победу против Алавеса

Состоялся стартовый матч 5-го тура Ла Лиги

16 сентября 2023, 00:15 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:58
55
0
Райо Вальекано одержал убедительную победу против Алавеса
ФК Райо Вальекано .

Сегодня, 15 сентября, стартовал 5-й тур испанской Ла Лиги.

«Райо Вальекано» на своем поле принимал «Алавес.

В конце первого тайма хозяева вышли вперед, на 43-й минуте матча, забил испанец Иси Палассон. Окончательный счет на табло установил нападающий «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос, успешно отправивший матч в сетку на 82-й минуте.

После 5 сыгранных матчей в активе мадридского клуба 9 очков, и как минимум до завтра они будут находиться на 4 строчке турнирной таблицы Ла Лиги, у «Алавеса» – 6 очков, они на 12 месте.

Чемпионат Испании. 5-й тур, 15 сентября

Райо Вальекано – Алавес – 2:0

Голы: Палассон, 43, Де Фрутос, 82.

Обзор матча:

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Райо Вальекано Алавес видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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