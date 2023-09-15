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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:55
108
0

Стало известно, почему Сидоров не сыграл за Металлист 1925 против Зари

Форвард харьковской команды получил травмы на одной из тренировок

15 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:55
108
0
Стало известно, почему Сидоров не сыграл за Металлист 1925 против Зари
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

В поединке 7-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Заря» (2:1) не участвовал нападающий харьковской команды Алексей Сидоров.

Как стало известно Sport.ua, Сидоров на одной из последних тренировок травмировался, но повреждение оказалось несерьезным.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы уже на следующей неделе Сидоров тренировался в общей группе и как следует подготовился к календарному поединку 8-го тура с «Колосом», который состоится 24 сентября.

Также в матче с ковалевской командой «Металлисту 1925» сможет помочь полузащитник Ярослав Мартынюк, пропускавший противостояние с «Зарей» из-за дисквалификации.

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Алексей Сидоров чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Заря травма инсайд Ярослав Мартынюк
Источник Sport.ua
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