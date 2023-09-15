Стало известно, почему Сидоров не сыграл за Металлист 1925 против Зари

В поединке 7-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Заря» (2:1) не участвовал нападающий харьковской команды Алексей Сидоров.

Как стало известно Sport.ua, Сидоров на одной из последних тренировок травмировался, но повреждение оказалось несерьезным.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы уже на следующей неделе Сидоров тренировался в общей группе и как следует подготовился к календарному поединку 8-го тура с «Колосом», который состоится 24 сентября.

Также в матче с ковалевской командой «Металлисту 1925» сможет помочь полузащитник Ярослав Мартынюк, пропускавший противостояние с «Зарей» из-за дисквалификации.