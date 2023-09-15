КРИВЕНЦОВ: «Мой дебют получился неудачным. У Зари много молодых игроков»

Наставник луганской «Зари» Валерий Кривенцов объяснил, почему его команде не удалось получить ни одного балла в матче 7-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:2):

«Мой дебют получился неудачным. У Зари очень много молодых футболистов. Команда поменялась. Мне нужно время, чтобы организовать все процессы. Конечно, поражение – это не очень хорошо. Однако я увидел команду, стремящуюся играть в тот футбол, который я хочу видеть. Надеюсь, результаты у нас будут впереди.

Относительно замены Волошина в перерыве – у него очень давно не было игровой практики, поэтому он устал. В перерыве же своим подопечным говорил о том, что нужно прибавить в движении мяча, включить скорость. Однако я поздравляю Металлист 1925 с победой».