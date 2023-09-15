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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:44
179
0

КРИВЕНЦОВ: «Мой дебют получился неудачным. У Зари много молодых игроков»

Наставник «Зари» пояснил причины поражения от «Металлиста 1925»

15 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:44
179
0
КРИВЕНЦОВ: «Мой дебют получился неудачным. У Зари много молодых игроков»
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Наставник луганской «Зари» Валерий Кривенцов объяснил, почему его команде не удалось получить ни одного балла в матче 7-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:2):

«Мой дебют получился неудачным. У Зари очень много молодых футболистов. Команда поменялась. Мне нужно время, чтобы организовать все процессы. Конечно, поражение – это не очень хорошо. Однако я увидел команду, стремящуюся играть в тот футбол, который я хочу видеть. Надеюсь, результаты у нас будут впереди.

Относительно замены Волошина в перерыве – у него очень давно не было игровой практики, поэтому он устал. В перерыве же своим подопечным говорил о том, что нужно прибавить в движении мяча, включить скорость. Однако я поздравляю Металлист 1925 с победой».

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Источник УПЛ-ТВ
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