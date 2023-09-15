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Чемпионат Украины
15 сентября 2023, 21:46 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:27
374
1

КРИВЕНЦОВ: «У игроков нашей команды увидел большое желание играть в футбол»

Новоиспеченный наставник «Зари» поделился впечатлениями от дебютного матча

15 сентября 2023, 21:46 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:27
374
1
КРИВЕНЦОВ: «У игроков нашей команды увидел большое желание играть в футбол»
ФК Заря. Валерий Кривенцов

Новый главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов поделился своим мнением по поводу встречи 7-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:2).

«Очень короткий период работаю с командой. Потребуется время, чтобы донести им некоторые игровые принципы. Пропустили необязательный первый гол. Затем сравняли счет. После был пенальти… Надо смотреть повтор. Мы создали еще два хороших момента для того, чтобы отыграться. Антюх попал в штангу, а после удара Венделла мяч пролетел мимо ворот.

У футболистов нашей команды увидел большое желание играть в футбол. Они прислушиваются ко мне. Все впитывают, но нужно время.

Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы удачно выступить в Лиге Конференций. Команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас есть шанс у футболистов заявить о себе и проявить себя. Я буду давать шанс всем. Мы знакомимся друг с другом. Вижу у ребят большое желание», – сказал Кривенцев.

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Валерий Кривенцов Заря Луганск Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Заря пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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