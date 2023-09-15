Центральный матч дня. Названы стартовые составы на игру Бавария – Байер
15 сентября в 21:30 пройдет поединок 4-го тура Бундеслиги
15 сентября на Альянц-Арене пройдет матч 4-го тура Бундеслиги, в котором Бавария встретится с Байером.
Старт центрального поединка дня намечен на 21:30 по киевскому времени.
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Обе команды в трех турах нового сезона набрали по 9 очков и лидируют в Бундеслиге.
Названы стартовые составы на игру Бавария – Байер
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 🆚 @bayer04_en#packmas #FCBB04 pic.twitter.com/5V6npvzeXV— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 15, 2023
𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙓𝙄 𝙫𝙨 @FCBayernEN— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 15, 2023
Let's go #Werkself!👊⚫️🔴#FCBB04 | #Bayer04 pic.twitter.com/PLEiH8fuxb
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