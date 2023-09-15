Центральный матч дня. Названы стартовые составы на игру Бавария – Байер

15 сентября на Альянц-Арене пройдет матч 4-го тура Бундеслиги, в котором Бавария встретится с Байером.

Старт центрального поединка дня намечен на 21:30 по киевскому времени.

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Обе команды в трех турах нового сезона набрали по 9 очков и лидируют в Бундеслиге.

Названы стартовые составы на игру Бавария – Байер