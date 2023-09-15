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Германия
15 сентября 2023, 21:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:41
169
0

Центральный матч дня. Названы стартовые составы на игру Бавария – Байер

15 сентября в 21:30 пройдет поединок 4-го тура Бундеслиги

15 сентября 2023, 21:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:41
169
0
Центральный матч дня. Названы стартовые составы на игру Бавария – Байер
ФК Бавария

15 сентября на Альянц-Арене пройдет матч 4-го тура Бундеслиги, в котором Бавария встретится с Байером.

Старт центрального поединка дня намечен на 21:30 по киевскому времени.

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Обе команды в трех турах нового сезона набрали по 9 очков и лидируют в Бундеслиге.

Названы стартовые составы на игру Бавария – Байер

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Байер Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Бавария - Байер стартовые составы
Источник Sport.ua
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