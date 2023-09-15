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  4. Металлист 1925 – Заря. Герреро и Борячук выйдут в основе
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 17:45 |
220
0

Металлист 1925 – Заря. Герреро и Борячук выйдут в основе

Стали известны составы команд

15 сентября 2023, 17:45 |
220
0
Металлист 1925 – Заря. Герреро и Борячук выйдут в основе
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Сегодня, 15 сентября «Металлист 1925» в стартовом матче седьмого тура УПЛ примет «Зарю». Матч состоится на стадионе «Левый Берег» в Киевской области. Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Курило, Червак, Безуглый, Габелок, Русин, Ткачук, Чирук, Дмитренко, Борячук

«Заря»: Турбаевский, Батагов, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцык, Мишнев, В. Волошин, Антюх, Алефиренко, Герреро

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Металлист 1925 – Заря.

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Металлист 1925 Заря Луганск Металлист 1925 - Заря Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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