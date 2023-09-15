Металлист 1925 – Заря. Герреро и Борячук выйдут в основе

Сегодня, 15 сентября «Металлист 1925» в стартовом матче седьмого тура УПЛ примет «Зарю». Матч состоится на стадионе «Левый Берег» в Киевской области. Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Курило, Червак, Безуглый, Габелок, Русин, Ткачук, Чирук, Дмитренко, Борячук

«Заря»: Турбаевский, Батагов, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцык, Мишнев, В. Волошин, Антюх, Алефиренко, Герреро

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Металлист 1925 – Заря.