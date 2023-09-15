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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 15 сентября 2023, 17:32
257
0

ГАКМАН: «До Вереса был на медосмотре в Оболони, но киевляне не рискнули»

Игрок «Вереса» – о поисках нового клуба

15 сентября 2023, 17:29 | Обновлено 15 сентября 2023, 17:32
257
0
ГАКМАН: «До Вереса был на медосмотре в Оболони, но киевляне не рискнули»
НК Верес. Василий Гакман

Летний новичок «Вереса», 23-летний Василий Гакман, довольно быстро закрепился в основном составе. В активе правого защитника ровенчан – четыре поединка в УПЛ и одна результативная передача.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он рассказал, адаптировался ли уже к требованиям Премьер-лиги, какие задачи у ровенской команды в отчетном сезоне:

– Это была уже моя третья попытка попасть в класс сильнейших. Две первые были неудачными: руководитель «Львова» Олег Дулуб после просмотра сказал, что я не подхожу под его игровую модель, а в «Оболони» у меня возникли проблемы с медосмотром. Хотя на следующий день уже все со здоровьем было в порядке, однако киевляне решили не рисковать.

– И после возвращения в Черновцы ты уже через три дня оказался в «Вересе».
– Мой агент сообщил, что есть возможность поехать на просмотр в «Верес». Чувствую, что здесь не обошлось без протекции Вадима Зайца – помощника руководителя ровенчан Сергея Лавриненко, ведь он хорошо знал мои возможности. Потому что, когда я защищал цвета «Буковины», Заяц был президентом черновицкого футбольного клуба.

– Вскоре тебе предложили подписать довольно длительный трехлетний контракт.
– Видимо, все из-за моего молодого возраста (улыбается). Конечно, согласился, ведь всегда хотел попробовать свои силы в элите.

– Знакомых в «Вересе» встретил?
– Да, с Евгением Шевченко были на просмотре во «Львове». А вратарь Богдан Когут, который в свое время играл за «Буковину», когда я еще был в юниорской команде, сам подошел и сказал, чтобы я сильно не переживал - все будет хорошо.

– На профессиональном уровне ты раньше выступал только за «Буковину».
– И уже была возможность убедиться, что «Верес» и «Буковина» – похожи, прежде всего, по бойцовскому характеру, желанию бороться до конца. Поэтому, с адаптацией в Ривне проблем не возникло.

– А уровень команд УПЛ заметно выше, чем ПФЛ?
– Нет. Хотя в Премьер-лиге все делают быстрее, как в контроле мяча, так в принятии решений.

– Тебе комфортнее всего играть на правом фланге обороны?
– Да, но при необходимости могу сыграть и правым полузащитником. Кстати, в поединке с «Колосом» я уже действовал на этой позиции.

– И как оценил твою игру Лавриненко?
– Поскольку «Верес» проиграл, то, думаю, что остался недовольным, как наставник, так и я. Хотя в Ковалевке мы заслуживали лучшей участи, просто в отличие от хозяев не использовали свои моменты.

– Какие задачи клубное руководство поставило перед командой?
– Стараться побеждать в каждом матче. Видимо, уже во время зимнего перерыва в планах появится больше конкретики. Меня все устраивает в «Вересе». Тренировки проходят интенсивно, Лавриненко все доходчиво объясняет, остается только четко выполнять наставления. Подобрался замечательный коллектив. Поэтому каждую тренировку и поединок ждешь с нетерпением. Буду прилагать усилия, чтобы не подвести.

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Василий Гакман Верес Ровно Оболонь Киев инсайд
Источник Sport.ua
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