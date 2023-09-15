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Чемпионат Украины
Александрия
16.09.2023 19:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 17:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:02
111
0

Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 сентября в 19:00 трансляцию матча УПЛ

15 сентября 2023, 17:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:02
111
0
Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 16 сентября, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Александрия» и «Минай» из Закарпатской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра Александра Шандора из Львова прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

К матчу «Александрия» подходит, занимая 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня имеют в своем активе 7 очков.

В таблице нынешней УПЛ дела хуже, чем у «Миная», ни у одного другого клуба не обстоят. Он в пелотоне – последний. В активе у закарпатцев 2 очка

Игру «Александрия» – «Минай» можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafon ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай».

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Источник Sport.ua
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