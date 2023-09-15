Два клуба проявляют интерес к Санчо

Вчерашнее решение «Манчестер Юнайтед» отстранить Джейдона Санчо от работы с командой значительно повысило вероятность его ухода из клуба. По информации английских СМИ, уже появились два клуба, которые готовы подписать 23-летнего игрока сборной Англии.

Один из них – это бывший клуб Санчо, «Боруссия» Дортмунд. Именно оттуда игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года за 85 миллионов евро.

Еще один претендент – «Ноттингем Форест», который возглавляет Стив Купер. Ранее он уже работал с Санчо в сборной Англии U-17.

Санчо готов покинуть «Манчестер Юнайтед», но при этом не хочет рассматривать предложения из Саудовской Аравии.