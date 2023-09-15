Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два клуба проявляют интерес к Санчо
Англия
15 сентября 2023, 16:21 |
287
0

Два клуба проявляют интерес к Санчо

Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил вингера

15 сентября 2023, 16:21 |
287
0
Два клуба проявляют интерес к Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Вчерашнее решение «Манчестер Юнайтед» отстранить Джейдона Санчо от работы с командой значительно повысило вероятность его ухода из клуба. По информации английских СМИ, уже появились два клуба, которые готовы подписать 23-летнего игрока сборной Англии.

Один из них – это бывший клуб Санчо, «Боруссия» Дортмунд. Именно оттуда игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года за 85 миллионов евро.

Еще один претендент – «Ноттингем Форест», который возглавляет Стив Купер. Ранее он уже работал с Санчо в сборной Англии U-17.

Санчо готов покинуть «Манчестер Юнайтед», но при этом не хочет рассматривать предложения из Саудовской Аравии.

По теме:
Манчестер Юнайтед заключил рекордный спонсорский контракт
Димитар БЕРБАТОВ: «Сэр Алекс Фергюсон уже продал бы Санчо»
ОФИЦИАЛЬНО. Джонджо Шелви перешел в Ризеспор
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Ноттингем Форест
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 15 сентября 2023, 00:20 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси заслужил выиграть все пять матчей старта сезона»
Футбол | 15 сентября 2023, 15:11 0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси заслужил выиграть все пять матчей старта сезона»
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси заслужил выиграть все пять матчей старта сезона»

А выиграли только два

Максимов точно наладит игру. Но тактических новаций ждать не стоит
Футбол | 15.09.2023, 12:47
Максимов точно наладит игру. Но тактических новаций ждать не стоит
Максимов точно наладит игру. Но тактических новаций ждать не стоит
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Футбол | 14.09.2023, 16:46
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
В УЕФА открыли дело против Петракова
Футбол | 15.09.2023, 07:15
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
14.09.2023, 09:44 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
13.09.2023, 18:28 16
Футбол
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
15.09.2023, 00:22 1
Волейбол
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
13.09.2023, 18:30 14
Футбол
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
13.09.2023, 21:27
Футбол
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 5
Футбол
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
13.09.2023, 20:21
Теннис
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем